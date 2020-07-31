Россиянам запретили расплачиваться криптовалютой

Президент России Владимир Путин подписал первый в стране указ о криптовалюте. С 2021 года он разрешит проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в стране.

Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Цифровая валюта — это совокупность электронных данных, которые могут использовать в качестве инвестиции или средства платежа, которое не является денежной единицей России или другой страны.

Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых можно совершать лишь благодаря внесению записей в информационной системе на основе распределенного реестра. Они могут являться объектом залога, обмена одного вида ЦФА на другой, сделок купли-продажи, а также обмена на цифровые права иных видов. При этом ЦФА не признаются и не являются средством платежа.

«Юридические лица, <…> физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев, не вправе принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за товары, работы, услуги или в качестве иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровой валютой товаров (работ, услуг)», сказано в указе.

Документ также запрещает рекламировать способы платежей с помощью цифровой валюты. Граждане смогут приобрести токены (ЦФА) в кредитных организациях, только если их выпустили в рамках российского законодательства. Цифровые активы, которые не входят в эту категорию, можно будет купить лишь на зарубежных площадках.