Просрочки по ипотеке увеличились в России

Сумма просроченных платежей по ипотеке за первые полгода достигла 80% от годового показателя в 2019 году. Эксперты ожидают, что к концу года ситуация ухудшится.

Как сообщают «Ведомости», в прошлом году за 12 месяцев прирост просроченных выплат составил 610 миллионов. В 2020 за первые шесть месяцев просроченная задолженность выросла на 541 миллион.

По мнению экспертов, накопление проблемных кредитов может усугубить ипотечная госпрограмма с процентной ставкой 6,5%.

Согласно данным специалистов, самыми неплатежеспособными оказались жители Крыма, Калмыкии, Севастополя, Приморского края и Кабардино-Балкарии.

«Сегодня мы видим фундамент будущих личных трагедий, особенно после окончания периода массовой раздачи ипотеки под субсидированную ставку, который продлится с 1 мая по 31 октября 2020 года», — заключили аналитики.

В июне зафиксировали бум выдачи ипотечных кредитов. Россияне набрали ипотек на 50% больше, чем месяцем ранее.