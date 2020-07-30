Число выданных льготных ипотечных кредитов выросло на 50%
Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование, проведенное консалтинговой компанией «Русипотека».
Объединенное кредитное бюро (ОКБ) сообщило, что в июне банки выдали более 109 тысяч ипотечных кредитов на сумму 258 миллиардов рублей, что на 22% числу и на 28% по объему больше по сравнению год к году.
«Темпы роста ипотеки вернулись к уровням до карантина», — заявил гендиректор ОКБ Артур Александрович.
Сбербанк увеличил выдачи кредитов на 50,5% до 138 миллиардов рублей. ВТБ — на 22%, на 76 миллиардов рублей, Газпромбанк — на 30% на десять миллиардов рублей.
Некоторые представители отрасли считают, что программу льготной ипотеке нужно продолжить и на следующий год. Другие — уверены, что свою задачу она уже выполнила и ее можно свернуть.
Зампредседателя комитета Госдумы РФ по контролю и Регламенту Наталья Костенко попросила премьер-министра Михаила Мишустина расширить программу льготной ипотеки до 2022–2023 годов.