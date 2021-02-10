В Госдуме назвали три способа увеличения пенсий

Корректировкой бюджета, срезанием непрофильных расходов Пенсионного фонда России (ПФР) и установлением справедливых отчислений для богатых граждан можно добиться увеличения пенсий простых россиян.

Такое мнение URA.RU высказала депутат Госдумы и глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Даже сейчас федеральный бюджет ежегодно выделяет Пенсионному фонду три триллиона рублей из необходимых восьми триллионов на социальные выплаты и пенсии. Наша фракция регулярно готовит альтернативный проект бюджета, в котором мы обозначаем новые источники дохода для государства. Только отмена налоговых льгот для экспортеров сырья даст бюджету два триллиона рублей. Эти деньги вполне можно было бы направить на пенсии», — предположил Миронов.

По мнению политика, необходимо увеличить взносы для богатых россиян в ПФР. Большинство граждан перечисляет фонду ежемесячно 22% доходов. При этом, отчисления с доходов выше одного миллиона 465 тысяч рублей составляют всего десятую часть.

«Высшие чиновники, крупные бизнесмены, топ-менеджеры госкорпорации, которые получают десятки и сотни миллионов рублей платят в пенсионную систему гораздо меньший налог, чем обычные россияне. Вот для них мы и предлагаем установить такую же ставку, как для всех», — отметил Миронов.

По его словам, работа ПФР непрозрачна, поэтому стоить срезать непрофильные расходы фонда. Деньги, которые сейчас тратят на огромные зарплаты руководителей или услуги пиарщиков надо перенаправить на увеличение пенсий.

Российское правительство разрешило наследникам умерших россиян с 30 января 2022 года подавать заявление на получение их пенсионных накоплений в электронном виде.