С 30 января 2022 года подать заявление на получение пенсионных накоплений умерших россиян их наследники смогут в электронном виде. Такие поправки приняло правительство страны.

Согласно документу, начиная с этой даты заявление о выплате пенсионных накоплений или отказе от них можно будет подать на портале госуслуг. Затем его перешлют в Пенсионный фонд.

Заявление нужно будет подписать простой электронной подписью.

С 1 января 2021 года пенсию по старости неработающим пенсионерам проиндексировали на 6,3%. В результате в среднем выплаты увеличились на тысячу рублей. Средний размер пенсии составляет в России 17,5 тысячи рублей.

В феврале на 3,8% увеличили пенсии инвалидам, ветеранам боевых действий, а также россиянам, которым исполнилось 80 лет.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «скачкообразно, в одночасье сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным». Виной тому, по его словам, «негативные периоды, такие черные полосы в развитии», которые тормозят Кремль «в желании повышать благосостояние пенсионеров».