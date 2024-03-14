14 марта 2024, 18:30
Увеличение вычетов по НДФЛ на детей заработает в России с 2025 года
Голикова: рост налогового вычета на детей затронет около 10 млн родителей в год
Повышение вычетов по НДФЛ в два раза на детей заработает в России с 2025 года и охватит около 10 миллионов родителей и опекунов. Об этом на совещании с правительством сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Мера начнет действовать с 2025 года, охватит около 10 миллионов родителей и опекунов в год. По предварительной оценке, совокупно в семьях останется более 35 миллиардов рублей», — уточнила она.
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По словам вице-премьера, размер годового дохода, до превышения которого применяется такие вычеты, увеличится с 350 до 450 тысяч рублей.
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию выступил с предложением увеличить налоговый вычет на второго и каждого следующего ребенка в два раза.
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