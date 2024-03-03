Деньги 03 марта 2024, 00:16 Путин предложил увеличить налоговый вычет на детей вдвое. Как сейчас работает льгота Консультант Хайдер рассказала о правилах оформления налоговых вычетов на детей РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил увеличить в два раза налоговый вычет на второго и каждого следующего ребенка. В своем предложении глава государства также выступил за повышение до 450 тысяч рублей размера годового дохода, на который распространится эта мера поддержки. Пока поправки в Налоговый кодекс еще не внесли, но оформить вычет можно уже сейчас. О том, как работает льгота и кто может на нее рассчитывать, «360» рассказала налоговый консультант и инвестиционный советник Юлия Хайдер.

Что такое налоговый вычет?

Налоговый вычет представляет собой сумму уменьшения дохода, с которого работодатель удерживает налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в 13 или 15% (повышенную ставку применяют к тем, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей — прим. ред.).

Кто имеет право на налоговый вычет на детей?

Вычет могут получить все категории сотрудников, предприниматели на основной системе налогообложения и владельцы недвижимости, получающие доход со сдачи и уплачивающие НДФЛ. Главное — наличие детей.

Они могут быть родными или приемными родителями, супругами таких родителей, опекунами или попечителями. Вычет проводят ежемесячно, пока годовой доход не превысит предельного размера в 350 тысяч рублей.

Размер детских налоговых вычетов в 2024 году

Сейчас размер налоговых вычетов на детей составляет 1400 рублей за первого и второго ребенка и 3000 рублей — за третьего и каждого последующего. Выплаты продолжаются до 18 лет.

Если ребенок поступил в колледж или вуз на дневную очную форму обучения, то срок продлят до 24 лет или до получения диплома. Если студент бросит учебу, то выплаты прекратят.

Для родителей детей-инвалидов вычет составляет 12 тысяч рублей. При этом в их случае суммы суммируются.

Например, если такой ребенок единственный, то вычет составит 13 400 рублей: это сложение за первенца — 1400 рублей и 12 тысяч — за ребенка-инвалида.

Получение налоговых вычетов для родителей таких детей также продлевают в случае продолжения учебы после школы. Но есть небольшие и важные отличия.

Для родителей детей с I или II группой инвалидности размер вычета останется без изменений, а вот для студентов с III группой сократится до стандартного и составит 1400 рублей, если он первенец или второй ребенок, и до 3000 рублей — если появился в семье третьим.

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Опекуны и попечители детей-инвалидов получают вычеты в размере 6000 рублей до 18 лет своего подопечного. Или до 24 лет, если он продолжит учебу. Размер вычета также изменится для инвалидов III группы.

Еще один нюанс заключается в том, что вычеты предоставляют на общее количество детей. К примеру, если в семье двое старших уже достигли возраста 18 лет, но на свет появился третий ребенок, то вычет на него составит три тысячи рублей. Старших тоже посчитают, но без налогового вычета.

В двойном размере налоговый вычет получают родители-одиночки, усыновители, опекуны и попечители. Но если они вступят в брак, то на следующий месяц сумма вычета возвращается к стандартному размеру.

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Как получить налоговый вычет на ребенка?

Для получения налогового вычета нужно обратиться к своему работодателю с заявлением и приложить документы: свидетельство рождении или усыновлении. Либо документы опекуна, попечителя или приемного родителя.

В таком случае работодатель пересчитает налог за весь налоговый период, в котором подано заявление. Если подать такое заявление в марте 2024 года, то перерасчет проведут с начала налогового периода — 1 января 2024 года.

Налоговый вычет можно получить и за три предыдущих периода. Но в этом случае придется действовать самостоятельно. Необходимо оформить декларацию 3-НДФЛ за период, который требует перерасчета, в отделении ФНС или личном кабинете налогоплательщика на сайте ведомства. Срок рассмотрения запроса составит три месяца.