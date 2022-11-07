Иностранные компании возвращаются в Россию: L’Oreal, Inditex, Samsung, IKEA | 360°

Общество 07 ноября 2022, 15:32 Иностранный бизнес возвращается в Россию. Но вновь завоевать расположение клиентов будет не так легко Аналитик Адамидов: большая часть иностранных компаний вернется в Россию к весне 2023 года Pxhere

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Косметику и парфюм брендов Lancome, Redken, Kerastase, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani снова начнут официально поставлять в Россию. Примеру французских производителей последуют и другие — тенденция уже заметна. Перемену в отношении к российскому рынку объяснили ослаблением политического давления на фоне экономического кризиса в Европе.

Люкс вернется в Россию?

Бренды косметики и парфюмерии Lancome, Redken, Kerastase, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani, принадлежащие французской компании L’Oreal, могут официально вернуться на российский рынок. Глава Минпромторга Денис Мантуров еще в мае рассказывал РИА «Новости», что Россия обсуждает возможность возобновления поставок косметики ведущих производителей.

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Однако пока официальных комментариев от L’Oreal по поводу возвращения на российский рынок не поступало, подчеркнул в разговоре с «360» профессор института бизнеса и делового администрирования, президент центра «Ясные решения» Игорь Качалов.

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«На сегодня нет информации о том, что они возобновят поставки с такого-то числа. Есть предварительная информация от чиновников Минпромторга, что данная компания готова возобновить поставки. Готовность — широкое понятие, и от готовности до возобновления может пройти много времени», — сказал он.

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Министерство промышленности и торговли исключило Lancome, Redken, Kerastase, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani из списка для параллельного импорта, которые поставляли в Россию без разрешения владельцев торговых марок с начала августа. Решение ведомства вступит в силу через три месяца, чтобы компании, закупившие товары брендов для продажи в России, успели ввезти их в страну и реализовать.

По мнению Качалова, Минпромторгу не стоило сразу отзывать разрешение на параллельный импорт вышеуказанных марок. Конкуренция со стороны других поставщиков могла бы сдерживать наценки, которые нередко достигают сотен процентов.

«Если мы запрещаем параллельный импорт, тем самым бренд подталкиваем к неимоверным наценкам. Ведь если он будет единственным поставщиком люксовых брендов в Россию, сможет дать наценку хоть в 100%, хоть в 200%, потому что у него нет конкурентов», — предупредил эксперт.

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Вопрос выгоды

Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов объяснил «360», что возвращение западных брендов на российский рынок можно объяснить тем, что из-за сурового экономического кризиса в Европе политическое давление на бизнес постепенно снижается.

Думаю, к весне мы увидим, что за исключением самых принципиальных и дисциплинированных вернутся практически все Дмитрий Адамидов.

Изначально бизнес уходил из России не по собственной воле, а под давлением со стороны политических элит, добавил Адамидов. Компании вынуждали делать выбор между российским и международным рынками, так что бизнес отказывался от меньшего.

«Уход был тоже недобровольный. На самом деле, работникам торговли все равно на политику, но бывает такая ситуация, когда невозможно это игнорировать. И они не могли не уйти, не устроить какие-то такие яркие в меру перформансы», — уверен аналитик.

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Теперь же усугубившаяся экономическая ситуация вынуждает компании возвращаться, чтобы вернуть недополученную прибыль, считают эксперты. По подсчетам Центра стратегических разработок, с февраля по сентябрь 2022 года издержки иностранного бизнеса, решившего покинуть Россию, составили от 70 до 90 миллиардов долларов, писал РБК.

«Сейчас им просто не до этого: экономический кризис набрал ход, и он продолжит это делать — по сравнению с началом года, особенно в Европе, он здорово усилился», — напомнил Адамидов.

Бизнес возвращается

Люксовые бренды косметики и парфюмерии — не первые, кто решился возобновить отношения с Россией. Ранее одна из крупнейших компаний модной индустрии в сегменте массмаркета Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterque, подписала соглашение о продаже российского бизнеса арабскому холдингу Daher Group.

Благодаря сделке работа торговых точек под новым названием возобновится к весне 2023 года, сообщали в Минпромторге. Одежду и обувь Zara и других брендов будут продавать в магазинах под названием New Fashion («Новая мода»). При этом Inditex сохранил за собой право выкупить акции обратно.

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Аналогичным образом поступили владельцы бренда Reebok: российскую сеть магазинов выкупил турецкий холдинг FLO Retailing. Компания пообещала открыть торговые точки под другим именем, но сохранить бренд спортивной обуви и одежды.

К новому владельцу — бизнесмену Александру Говору — перешел и российский бизнес сети ресторанов быстрого питания McDonald’s. Сотни точек открылись под названием «Вкусно — и точка», при этом американская компания сохранила за собой право выкупа доли в течение 15 лет.

Также в сентябре СМИ писали, что до конца года на российский рынок может вернуться Samsung. Официальных заявлений не поступало, однако в октябре появилось несколько десятков новых вакансий этой южнокорейской компании в России.

А шведская компания IKEA, по данным ТАСС, планирует снова открыть свои магазины в России в течение двух лет. Но эксперты не уверены, что иностранному бизнесу удастся легко реабилитироваться на местном рынке.

«Необходимо понимать, что можно вернуться, но ничего не продать. Люксовые бренды в меньшей степени подвержены тому, что по возвращении сегмент уже занят — в силу специфической аудитории, которая достаточно лояльна. Но надо будет смотреть, выйдут ли у них продажи на прежний уровень и так далее», — подытожил Адамидов.