К началу июля уровень одобрения заявок по ипотеке сократился до минимума за последние несколько лет. По последним данным, сейчас он находится в диапазоне от 63,7 до 66%. В банках утверждают, что доля качественных клиентов среди желающих получить ипотеку при рекордно низких ставках оказалась невелика.

Об этом газете «Известия» сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс». К начал июля банки одобрили 66% заявок на ипотеку, это на девять процентных пунктов меньше, чем год назад. Настолько низкие показатели последний раз наблюдались в феврале 2017 года. Причем уровень одобрения ипотек падает с октября 2020 года.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что по итогам июня уровень одобрений по жилищным ссудам составил 63,7%. С прошлого года (70,1%) он снизился на 6,4 п. п. Последний раз, по данным НБКИ, подобный минимум фиксировался в декабре 2018-го — 63,2%.

«Из-за большого потока желающих приобрести квартиру в ипотеку кредиторы зачастую стали сталкиваться с менее платежеспособным спросом, чем ранее. Поэтому в ряде случаев, несмотря на приток новых клиентов, уровень одобрения мог снижаться», — разъяснил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Эксперты считают, что в ближайшее время банки не будут корректировать кредитную политику. Критериями одобрения по-прежнему останутся наличие и качество кредитной истории, уровень первоначального взноса и стабильность трудоустройства.

Ранее сообщалось, что Банк России из-за роста доли ссуд с небольшим первым взносом с августа ужесточит регулирование выдачи ипотеки с первоначальным взносом в диапазоне 15-20% от стоимости жилья.