Общество 27 марта 2024, 18:12 Финансист Соловиченко напомнила, что для получения пособия по безработице нужно встать на биржу труда

Читать 360tv в

Если человек потерял работу, то он может получать пособие, однако для его оформления нужно зарегистрироваться на бирже труда. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт портала Минфина «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко.

Она объяснила, что первый шаг для оформления пособия по безработице — это регистрация в центре занятости населения. Если там в течение 11 дней для человека не смогут найти подходящее место, ему назначают выплату.

Реклама

Как добавило «ФедералПресс», пособие может составлять от 1611 до 13 738,61 рубля. В случае, если человек, состоящий на учете в центре занятости, находит работу, нужно сразу об этом сообщить. в противном случае за незаконное получение выплат могут завести уголовное дело о мошенничестве.

Авторы: