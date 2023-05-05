Деньги 05 мая 2023, 07:06 Уральский сотовый оператор подал в суд на Ericsson из-за санкций Сотовый оператор «Мотив» подал в суд на Ericsson из-за обслуживания базовых станций Викимедиа

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Из-за санкций компания АО «Эрикссон корпорация» (Ericsson) перестала исполнять условия договора с владельцами сотового оператора «Мотив» на обслуживание базовых станций. Уральские предприниматели подали в суд, сообщил «Коммерсант».

Арбитражный суд Москвы взял в производство иск от ООО «Екатеринург-2000» еще в феврале, а заседание назначил на 4 июля. Компании подписали соглашение о сотрудничестве в 2019 году и запустили в тестовом режиме сеть 5G на оборудовании Ericsson.

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«У нас был заключен долгосрочный договор техподдержки. Ericsson, ссылаясь на европейские санкции, в одностороннем порядке отказался исполнять договор», — объяснили в пресс-службе сотового оператора.

В ответ на проведение спецоперации на Украине западные страны ввели комплекс ограничений, в том числе запрет на ввоз телекоммуникационного оборудования. Ericsson занимала 20% этого рынка и приостановила работу в России на неопределенный срок. Ранее другой крупный поставщик — финская компания Nokia — обратился в Бюро промышленности и безопасности США и МИД Финляндии с просьбой выдать экспортные лицензии для работы с российскими покупателями.