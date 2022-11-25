Деньги 25 ноября 2022, 09:58 Управляющим компаниям запретят собирать деньги на капремонт «Известия»: управляющим компаниям запретят управлять спецсчетами на капремонт РИА «Новости»

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Управляющим компаниям предложили запретить владеть специальными счетами, куда поступают средства на капитальный ремонт жилых домов. С такой инициативой выступили представители общественного совета при Минстрое России. Законопроект уже направили в ведомство, сообщили «Известия».

Общественники привели примеры, когда УК нанимают ремонтников по завышенным ценам или перечисляют средства подставным фирмам. Чтобы этого избежать, инициаторы законопроекта и предложили передать финансы в управление ТСЖ или непосредственно региональным операторам капремонта.

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Для каждого дома деньги смогут собирать в «общий котел» региональных операторов. Жильцы должны самостоятельно решить, как именно это делать.

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Сейчас управляющие компании владеют примерно 32% спецсчетов. Еще 34% принадлежит товариществам собственников жилья.

Ранее управляющие компании начали проверку пожарной безопасности в жилых домах Подмосковья.