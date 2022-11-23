Подмосковье 23 ноября 2022, 14:40 Управляющие компании проверят пожарную безопасность в жилых домах Подмосковья

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Госжилинспекция Подмосковья напомнила о правилах пожарной безопасности в многоквартирных домах зимой. Для этого УК должны содержать здания в порядке и налаживать связь с диспетчерской службой.

Для безопасности в домах есть датчики задымления, сигнализации, огнетушители и гидранты. В зданиях должны быть эвакуационные пути, навигация и специальная разметка. Их наличие должна обеспечивать управляющая компания.

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УК должны осматривать и оценивать работоспособность пожарных лестниц, систем аварийного освещения, средств противодымной защиты и другого.

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«В многоквартирном доме пожарная безопасность — это общее дело собственников и управляющих организаций. Хозяева и наниматели жилых помещений должны соблюдать необходимые правила в своих квартирах, а УК обеспечивает безопасность на территории общедомового владения», — сказала глава ГЖИ Ольга Федина.

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