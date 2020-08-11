Строительство «Северного потока — 2» могут вовсе остановить из-за ужесточения санкций США против проекта. Uniper тщательно следит за выполнением всех условий, в противном случае энергетическая компания понесет убытки.

В отчете «Газпрома», финансового партнера компании Uniper, говорится о возможном прекращении строительства трубопровода, если санкции со стороны США будут ужесточаться, сообщает ТАСС.

«Завершение проекта получает сильную политическую поддержку со стороны правительств нескольких стран, а также ЕС», — говорится в отчете.

Сотрудники Uniper следят, чтобы все необходимые меры и правила были соблюдены при строительстве трубопровода. Если проект заморозят, Uniper должна будет списать кредит «Северного потока — 2». В этом случае энергетическая компания потеряет ожидаемый доход с процентов.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что в ситуации с «Северным потоком — 2» Штаты «ведут себя как хозяева». По его мнению, власти США уверены, что все должны должны беспрекословно выполнять их указания.