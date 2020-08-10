Политолог заявил, что США «ведут себя как хозяева» в Европе

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что США «ведут себя как хозяева» в Европе.

Как считает политолог, Штаты уверены, что европейцы обязаны исполнять их указания. Чтобы показать свое лидерство, США ликвидируют соглашения, от которых напрямую зависит безопасность союзников.

Специалист пояснил, что речь идет о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и соглашении по открытому небу. Помимо прочего, американцы предпринимают меры, чтобы Европа не получала дешевый газ по «Северному потоку-2», информирует радио Sputnik.

«Американские сенаторы пишут письма с требованиями к немцам прекратить строительство газопровода „Северный поток-2“. Немецкий парламент уже потребовал от своего канцлера адекватно ответить американцам. Но американцы эти заявления не слушают, они ведут себя как хозяева в Европе», — отметил Журавлев.

Он выразил надежу, что Россия сможет выстроить эффективное противодействие этой «гегемонистской политике».