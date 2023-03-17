17 марта 2023, 09:11
Украина решила наладить собственное производство ядерного топлива
Минэнерго: Украина планирует за три года наладить производство ядерного топлива
Компания «Энергоатом» запланировала наладить производство ядерного топлива для атомных станций. Оно должно заменить российское, в том числе на европейском рынке, объявило Минэнерго Украины.
«На создание собственной линии по производству ядерного топлива „Энергоатом“ планирует выйти через три года», — сообщили в министерстве.
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Национальный оператор АЭС с американской компанией Westinghouse начали выпускать составные части топливных сборок типа ВВЭР-1000 и решили создать производство сборок для реакторов ВВЭР-440. В 2023 году «Энергоатом» рассчитывает получить лицензию и запустить в городе Вестерос в Швеции производство таких элементов тепловыделяющих сборок, как хвостовики, а в следующем — головки.
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Минэнерго заявило, что в будущем Украина сможет закрыть не только собственные потребности, но и запрос европейских стран на ядерное топливо для атомных электростанций с реакторами типа ВВЭР-440 — пока его производит только Россия.
«Энергоатом» прекратил закупку ядерного топлива в России в марте 2022 года. Компания обеспечивала от 55% до 70% потребителей электроэнергии Украины.
Ядерное оружие
Украина
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