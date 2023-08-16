Деньги 16 августа 2023, 01:50 Уходящие из России компании принесли стране более 50 млрд рублей РБК: бюджет России пополнился на 54 млрд рублей за счет уходящих из страны компаний Pxhere

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Поступления в федеральный бюджет РФ от торговых операций по продаже отечественных бизнесов компаниями из недружественных стран за август составили 54 млрд рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет».

По информации системы, безвозмездные поступления от негосударственных организаций начали поступать в бюджет страны с декабря 2022 года. За первый месяц они составили три миллиарда рублей, а за все время действия требований их общая сумма достигла 57 миллиардов рублей.

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Все сделки по продаже российских активов иностранцами проходят через правительственную комиссию. При этом продавцу необходимо заплатить «добровольный» взнос в размере от 5% до 10% от стоимости в зависимости от условий.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что европейские компании отказываются уходить из России даже после введения санкций. За прошлый год они принесли в бюджет России 3,5 миллиарда долларов.