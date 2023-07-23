Мир 23 июля 2023, 00:40 Премьер Венгрии заявил об отказе западных компаний уходить из России Премьер Венгрии Орбан заявил об отказе западных компаний уходить из России из-за санкций Pxhere

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Компании Европы отказываются уходить из России даже после введения санкций, поскольку считают, что экономика страны остается частью общемировой. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова привел ТАСС.

«Из 1400 крупнейших западных компаний лишь 8,5% ушли из России», — заявил Орбан на выступлении в Свободном университете в Трансильвании.

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По словам венгерского премьера, продолжают свою работу 88% фармацевтических, 79% горнодобывающих, 70% энергетических и 77% других фирм западных стран, которые действовали в России в начале 2022 года. За прошлый год эти компании принесли в бюджет страны 3,5 миллиарда долларов.

Европа, как отметил Орбан, страдает из-за санкций, ведь регион отказался от российской энергетики. Западные страны в связи с этим вынуждены закупать энергоресурсы дороже в два раза. Это приводит к тому, что на рынке их товары перестают быть конкурентоспособными.

Ранее стало известно, что страны Европы понесли убытки из-за отсутствия российских туристов, но частично адаптировались и переориентировали бизнес на приезжих из других мест. В частности, директор по туризму Лаппеенранты Мирка Рахман сказал, что перевозчики потеряли работу. Местный турбизнес переключился на приезжих из Германии, Италии и других стран Европы, которые больше тратят.