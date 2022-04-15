Приложение «Альфа-банка» удалено из Google Play

Вслед за удалением из App Store мобильное приложение «Альфа-банка» пропало и из Google Play Store. Об этом кредитная организация сообщила в Telegram-канале.

«Google Play тоже все», — сказано в сообщении.

Но с мобильным приложением банка приложением на Android проблем нет, отметили представитель кредитной организации. Оно работает как обычно.

Утром, 15 апреля, приложение Альфа-Банка пропало из App Store. При этом интернет-банк по-прежнему работает. Пользователи могут зайти в личный кабинет, как с компьютера, так и из браузера в смартфоне.

Проблемы возникли только у пользователей мобильного приложения на iOS. Установленная текущая версия продолжит работать, не получится только загрузить приложение заново. Однако в банке отдельно отметили, что это временно.

В начале апреля против Альфа-Банка и других организаций Соединенные Штаты ввели блокирующие санкции. В компании тогда заявляли, что эти ограничения не повлияют на обычную работу, в банке только временно приостановятся расчеты с американскими контрагентами. Через несколько дней после этого новый пакет антироссийских санкций утвердила Япония. В числе прочих под ограничения попал и «Альфа-Банк». Были заморожены его активы.