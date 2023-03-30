Деньги 30 марта 2023, 00:15 Убыток Банка России вырос в 27 раз Центробанк сообщил об убытке в 721,7 миллиарда рублей по итогам 2022 года РИА «Новости»

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Убыток Банка России по итогам 2022 года вырос в 27 раз и составил 721,7 миллиарда рублей по сравнению с 2021 годом. В отчете регулятора сказано, что такой показатель сложился за счет расходов по операциями с ценными бумагами.

Так, 53% от всего убытка составили продажи акций банка «Открытие» и внесения акций Московского индустриального банка в качестве взноса в имущество Агентства по страхованию вкладов. Это обошлось в 382,2 миллиарда рублей.

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К тому же, Центробанк получил за год чистые расходы в объеме 315 миллиардов рублей из-за нереализованной переоценки по справедливой стоимости долговых обязательств иностранных эмитентов.

Сократились по итогам года на 27% средства клиентов банков в иностранной валюте, до 67 миллиардов долларов. Их доля уменьшилась с 16% до 25%.

Вырос на 3% объем обналичивания денег, до 64 миллиардов рублей. Объем средств, вывезенных за границу по подозрительным основаниям снизила на 16%, до 36 миллиардов рублей.

Через систему передачи финансовых сообщений (СПФС) было передано сообщений более чем в три раза больше, чем в 2021 году. Объем вырос из-за санкций. За год к системе подключились 130 банков и компаний, на данный момент ею пользуются 462 организации.

Ранее сообщалось, что количество российских международных резервов выросло на 12,5 миллиарда долларов. Они достигли отметки в 585,8 миллиарда долларов по данным на 17 марта.