Деньги 23 марта 2023, 23:39 Международные резервы России увеличились до 585,8 млрд долларов

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За неделю количество российских международных резервов выросло на 12,5 миллиарда долларов. Они достигли отметки в 585,8 миллиарда долларов по данным на 17 марта. Об этом сообщило «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на материалы Центробанка.

При этом в прошлый раз данный показатель составлял 573,3 миллиарда долларов.

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Международные резервы представляют из себя активы, которые находятся в распоряжении органов денежно-кредитного регулирования.

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