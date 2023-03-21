Деньги 21 марта 2023, 12:01 Турция с оговорками возобновила транзит санкционных товаров в Россию «Коммерсант»: Турция не смогла полностью возобновить транзит грузов под санкциями в Россию freepik

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Система оформления транзита в Турции возобновила работу. Российские покупатели вновь смогут получать оборудование под санкциями, но с некоторыми ограничениями — таможня не оформит грузы производства США и товары двойного назначения, рассказали газете «Коммерсант» участники рынка.

Запуск поставок подтвердили таможенно-логистический брокер KBT, группа «F+ tech-Марвел», логистическая компания AKFA. Агенты смогли оформить на таможне экспортные поставки и транзит через Турцию товаров, произведенных в третьих странах, но не во всех — по словам гендиректора «Оптималог» Георгия Властопуло, система заработала только в отношении грузов из Евросоюза. Товары с американской и канадской маркировкой по-прежнему остались заблокированными для переправки в Россию.

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«Эта проблема существует, мы поинтересовались у турецких брокеров. С указанием другой страны можно выехать из Турции», — сказал он.

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Георгий Властопуло добавил, что товары двойного назначения при перевозке из Евросоюза через Турцию не заблокировали, только напрямую. Но коммерческий директор AKFA Алексей Чернышев заявил, что с 20 марта в аэропорту все-таки отказались оформлять грузы 84-й и 85-й групп ТНВЭД, а именно ядерные реакторы, котлы, оборудование, механические устройства, электрические машины. Другие источники издания заявили, что европейские санкции из десятого пакета вступят в силу 27 марта.