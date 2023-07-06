Деньги 06 июля 2023, 09:38 Цифровой рубль появится в России к 2027 году Зампред ЦБ Скоробогатова сообщила о планах ввести цифровой рубль в России к 2027 году РИА «Новости»

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Цифровой рубль появится в России в 2025 или 2027 году. Об этом Forbes сообщила первый заместитель главы Банка России Ольга Скоробогатова.

По ее словам, все жители страны получат возможность открыть цифровые кошельки.

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«Но весь процесс зависит от банков, которые присоединятся к платформе. Процедура пройдет в несколько этапов», — отметила она.

Скоробогатова подчеркнула, что после принятия законодательства о цифровом рубле регулятор и другие участники финансового рынка начнут использовать его в реальных операциях с банками, которые подготовились к этому технически.

«Мы реализуем именно розничную модель, напомню. Каждый клиент сможет через мобильное приложение банка открыть кошелек в цифровых рублях, а Центробанк проведет операции на своей платформе. Мы будем отвечать за обращение и выпуск цифровых рублей, сделаем все необходимое для безопасности операций», — добавила первый зампред ЦБ.

Ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщил, что цифровой рубль нельзя будет применять в инвестиционных целях.