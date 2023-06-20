20 июня 2023, 19:12
Вице-президент Ассоциации банков РФ Войлуков: цифровые рубли нельзя использовать для эффективного накопления средств
В отличие от обычных рублей цифровые нельзя использовать для накопления денежных средств в инвестиционных целях. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков в беседе сNews.ru.
По словам эксперта, на цифровые рубли не будут начисляться проценты, никакой выгоды от таких сбережений россияне не получат. Также в этой нацвалюте нельзя будет оформить кредит.
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Отмечается, что в ближайшее время Центробанк запустит пилотный проект по внедрению цифрового рубля с 13 российскими банками.
Центробанк
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