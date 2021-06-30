Центробанк выбрал 12 банков для тестирования цифрового рубля

Названы 12 финансовых организаций, которые войшли в пилотную группу тестирования цифрового рубля в России. Их выбрал Центробанк.

«Сформирована первая пилотная группа для тестирования цифрового рубля. В группу вошли 12 банков, которые выразили желание участвовать в пилотном проекте и направили соответствующие письма в Банк России», — указано в сообщении на сайте ЦБ.

Платформу для использования валюты собираются разработать к концу декабря 2021 года. Тестирование системы начнут в январе. Оно пройдет в несколько этапов и будет длиться около года. Когда все проверки будут проведены, ЦБ сформирует дорожную карту по внедрению цифрового рубля.

В первую очередь будет протестирована эмиссия рубля и проведен еще ряд операций. Число участников пилотного проекта будет постепенно увеличиваться. Пока в списке всего 12 организаций, включая ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, «Тинькофф», Промсвязьбанк и Газпромбанк.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина ранее рассказала, как ЦБ борется с инфляцией. По ее словам, основные инструменты сдерживания инфляции это повышение ключевой ставки и создание здоровой конкуренции между производителями.