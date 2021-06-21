Набиуллина рассказала, как ЦБ борется с инфляцией

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина дала интервью для сайта kp.ru. В частности, она рассказала, какими методами ЦБ борется с инфляцией.

По словам Набиуллиной, основные инструменты сдерживания инфляции это повышение ключевой ставки и создание здоровой конкуренции между производителями.

«Основной инструмент, с помощью которого ЦБ влияет на инфляцию, — ключевая ставка. Чем она выше, тем привлекательнее становятся депозиты. И тем меньше люди склонны брать кредиты. Тем самым мы влияем на спрос. Но на инфляцию можно влиять и создавая условия для роста предложения. Если есть рынок, где растут цены, у нас не должно быть барьеров, чтобы новые производители выходили на этот рынок, а старые расширяли производство. Тогда они будут больше зарабатывать, а цены будут расти скромными темпами. Но если есть какие-то барьеры или монополия, этого не происходит и цены остаются высокими. Конкуренция очень важна для снижения инфляции», — сказала она.

Также она пояснила, почему для роста экономики нельзя просто напечатать и «раздать всем денег», написало РИА ФАН.

«Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции, вместо роста экономики», — объяснила Набиуллина.