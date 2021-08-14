Цены на вторичное жилье в России стабилизировались

Средняя стоимость вторичной недвижимости застыла на одной точке почти во всех крупных городах России. Исключение составляет Краснодар. Собственники вынуждены идти навстречу покупателям. После резкого повышение цен на жилье в прошлом году активность потенциальных покупателей снизилась. Многие решили отказаться от покупки квартиры.

По информации газеты «Комммерсант», средняя стоимость «квадрата» в 16 крупнейших городах России в августе составила 91,2 тысячи рублей. По сравнению с июлем она выросла на 0,91%. Она увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики ЦИАН назвали ситуацию стагнацией, в «АвитоНедвижимость» оценивают цену квадратного метра в 92,3 тысячи рублей. Компания «Этажи» утверждает, что по России показатель составляет 74,9 тысячи рублей. За месяц он вырос на 04%, за год — на 16,4%.

В Краснодаре за месяц вторичное жилье подорожало до 80,9 тысячи рублей на 3,7%. Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов предположил, что после увеличения стоимости жилья в Сочи, многие решили временно или насовсем переехать в другие города Краснодарского края.

За месяц немного подешевело жилье в Перми — на 0,4% до 71,6 тысяч рублей за «квадрат».

В Москве вторичное жилье продается по 258,7 тысяч рублей за квадратный метр. Это на 0,8% дороже предыдущего месяца, и на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Представители крупных банков России сообщили, что ипотечный спрос на вторичное жилье вырос на 10-20%.