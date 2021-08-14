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    14 августа 2021, 22:04

    Цены на вторичное жилье в России стабилизировались

    Анастасия Кукова

    Средняя стоимость вторичной недвижимости застыла на одной точке почти во всех крупных городах России. Исключение составляет Краснодар. Собственники вынуждены идти навстречу покупателям. После резкого повышение цен на жилье в прошлом году активность потенциальных покупателей снизилась. Многие решили отказаться от покупки квартиры.

    Цены на вторичное жилье в России стабилизировались

    По информации газеты «Комммерсант», средняя стоимость «квадрата» в 16 крупнейших городах России в августе составила 91,2 тысячи рублей. По сравнению с июлем она выросла на 0,91%. Она увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Аналитики ЦИАН назвали ситуацию стагнацией, в «АвитоНедвижимость» оценивают цену квадратного метра в 92,3 тысячи рублей. Компания «Этажи» утверждает, что по России показатель составляет 74,9 тысячи рублей. За месяц он вырос на 04%, за год — на 16,4%.

    В Краснодаре за месяц вторичное жилье подорожало до 80,9 тысячи рублей на 3,7%. Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов предположил, что после увеличения стоимости жилья в Сочи, многие решили временно или насовсем переехать в другие города Краснодарского края.

    За месяц немного подешевело жилье в Перми — на 0,4% до 71,6 тысяч рублей за «квадрат».

    В Москве вторичное жилье продается по 258,7 тысяч рублей за квадратный метр. Это на 0,8% дороже предыдущего месяца, и на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Представители крупных банков России сообщили, что ипотечный спрос на вторичное жилье вырос на 10-20%.