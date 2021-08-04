Спрос на вторичную ипотеку повысился среди россиян

Представители крупных банков России рассказали, что ипотечный спрос сместился в сторону вторичного жилья. Доля таких обращений среди заемщиков выросла на 10–20%, сообщили «Известия».

Так, руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников отметил, что впервые за июнь количество обращений за ипотекой на вторичном рынке превысило 60%. В прошлом году такой показатель за аналогичный период составил 44%.

По словам директора ипотечного бизнеса «Дом.рф» Игоря Ларина, доля заявок на оформление кредитов на вторичном рынке в июле увеличилась с 22 до 36%. Такую тенденцию подтвердили в Росбанке, «Санкт-Петербурге» и «Открытии».

Главной причиной спроса стали новые условия госпрограммы по льготной ипотеке, а также низкие ставки. По мнению экспертов, повышенный спрос на вторичное жилье сохранится до конца 2021-го года. А доля купленного в ипотеку готового жилья достигнет 68–70%.