Деньги 06 марта 2023, 05:38 Цены на цветы вырастут на 23% перед 8 Марта «Известия»: цены на букеты вырастут на 23% перед 8 Марта и снизятся на 10% в праздник РИА «Новости»

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Цены на цветы в этом году поднимутся на 23% перед 8 Марта и снизятся на 10% в сам праздничный день. В сопоставлении с 2022 годом стоимость букетов в предпраздничную неделю будет немного ниже, написали «Известия».

Такие данные демонстрирует исследование сервиса интернет-эквайринга «Тинькофф Касса» и проекта Tinkoff Data. Согласно им, цены на цветы в день 8 Марта останутся на уровне прошлогодних. Причина кроется в повышении цен на букеты в 2022 году на фоне санкций. Цветы по-прежнему везут из Нидерландов, Кении и Эквадора. В основном, их провозят через Турцию и наземным путем, что увеличивает конечную стоимость растений.

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В течение недели до 7 марта цены на букеты будут расти до 2165 рублей, что на 23% выше, чем на предыдущей неделе в конце февраля. В сам праздник их стоимость снизится до 1962 рублей, прогнозируют эксперты. Рост количества покупок цветов на российском рынке стартует с 5 марта, увеличившись на 50%. А 7 и 8 марта продажи увеличиваются в пять и 10-12 раз соответственно.

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В то же время растет число желающих приобрести букеты онлайн. Доля таких покупок за последние пять лет увеличилась вдвое. Наиболее высокий процент приходится на 7 марта, что связано с желанием людей купить цветы заблаговременно и забронировать их доставку. Лидерами онлайн-покупок в эти дни станут Москва, Санкт-Петербург и Самара.

Ранее эксперты перечислили список безошибочных подарков к 8 марта. В него входят красиво оформленные сладости, шампанское, цветы, книга в хорошем переплете, ювелирные изделия, предметы столового серебра, фарфор.