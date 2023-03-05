Общество 05 марта 2023, 23:59 Что дарить на 8 Марта. Выбираем презенты близким и коллегам Эксперт по этикету Холгова: подарочные сертификаты на 8 Марта — дурной тон РИА «Новости»

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Цветы, алкоголь и всевозможные сертификаты — первое, что приходит на ум, когда встает вопрос о подарке на 8 Марта. Выбор большой и оттого непростой. Если поиск подходящего презента превращается в настоящее мучение, можно обратиться к списку безошибочных подарков, предусмотренных правилами этикета. Секретами подготовки к празднику поделилась с «360» президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Список безошибочных подарков

Если на Новый год правила этикета предусматривают запрет на очень дорогие подарки, то на 8 Марта таких табу нет. Поэтому ориентироваться можно уже на собственный бюджет и пожелания того, кому предназначен презент, рассказала Холгова.

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«С точки зрения этикета, конечно, мы отталкиваемся от того, что человек хочет получить, исключительно от этого. Это могут быть красивые солнечные очки, какая-то сумка, книга, может быть, украшения», — перечислила эксперт.

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Если человек не знает, что подарить, в этикете есть список безошибочных подарков, к которому можно прибегнуть, отметила Холгова. В него входят красиво оформленные сладости, шампанское, цветы, книга в хорошем переплете, ювелирные изделия, предметы столового серебра, фарфор. Причем необязательно сервиз — это может быть красивая чайная или кофейная пара. Также в перечне есть хорошие часы и предметы живописи.

Нельзя дарить подарочные сертификаты, это считается дурным тоном и обременяет человека, потому что ему потом нужно будет пойти, что-то выбирать, может быть, доплачивать. Возможно, он вообще ничего не найдет в этом магазине. Все это — деньги на ветер. Альбина Холгова президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу

Что дарить коллегам на 8 Марта

По мнению Холговой, для коллег лучшим подарком на 8 Марта будут сладости. Во-первых, потому что это недорого, а сдавать на такие презенты по крупной сумме все-таки чересчур, пояснила она.

«Я знаю фирму в Москве, где женщины собирали на подарки мужчинам на 23 Февраля по три тысячи рублей. Даже если у них высокая зарплата, три тысячи рублей — это перебор», — подчеркнула эксперт.

Подарок не должен быть обременительным, поэтому сладости — самый оптимальный вариант. Даже если в коллективе кто-то будет не сильно рад или соблюдает диету, переживать не стоит, заверила Холгова. Нужно понимать, что прогадать можно с любым подарком. Стоит относиться к этому спокойно.

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«Кому-то преподнесешь часы — он скажет, что это плохая примета, кому-то подаришь фарфор — скажет: „Ой, это же маленькая чашечка, я привыкла пить чай из бидона“. Всегда есть вероятность того, что мы можем прогадать. Коллегам можно подарить и по три тюльпана, например. Будет недорого, но это знак внимания», — пояснила она.

Холгова еще раз подчеркнула, что в случае подарков на работе важнее именно оказание внимания. И если выбирать между какими-то безделушками и сувенирами, лучше все-таки остановиться на сладостях.

Идеальный букет на 8 Марта

Есть расхожее мнение: чем больше букет на праздник, тем лучше. Значит, чувства сильнее. Но это не совсем так. Коробки цветов — дурной тон, заметила Холгова.

«Если говорить о цветах, они настолько совершенны, возьмите розы или пионы — что угодно. В букеты даже не надо вставлять какие-то веточки, все это излишество, уже чрезмерно. Букет должен быть не громоздким, чтобы дама могла за ним легко ухаживать», — пояснила специалист по этикету.

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По ее мнению, огромным букетам радуются только при первом их получении. А когда на следующий день приходится обрезать стебли, менять воду, взгляд на такой презент меняется.

Если через неделю женщине снова дарят подобный букет, она уже начинает думать: как же сказать кавалеру, что пусть лучше это будет пять тюльпанов. Не менее красиво и не обременительно, отметила Холгова.

В данном случае я не могу ничего нового придумать. Этикет полностью про классику, и это безошибочный вариант. Вот, кстати, сейчас предлагают дарить букеты из еды — по этикету такое нельзя дарить. Хотя, конечно, есть этикет, есть простая жизнь. Альбина Холгова

Холгова привела пример расхожего подарка мужчинам в виде носков или популярных сейчас букетов из колбасных изделий. Вариант с точки зрения правил этикета — спорный. Однако если человек очень хочет именно их, то почему бы и не подарить.

«Если у человека износились носки, он плачет и не может их купить — дарите носки. Все эти пивные наборы с колбасами — тоже не по этикету. Но если вы уверены, что ваш рыцарь благородный упадет в обморок от счастья и сразу сделает вам предложение руки и сердца — вперед», — заключила собеседница «360».