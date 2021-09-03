Цены на некоторые овощи из «борщового набора» снизились в России

Цены на овощи из «борщового набора», в частности, морковь и картофель, снизились за последние полтора месяца на 40% и 20% соответственно, рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

В беседе с газетой «Известия» Евтухов заметил, что по помидорам и огурцам не было существенного роста, поэтому эти продукты вернулись к оптимальной и комфортной для потребителя цене.

Не дешевеет пока лук и капуста, отметил Евтухов. По капусте проблема в том, что урожай поздний, и, как предполагается, снижение цены на нее пойдет только в сентябре. Примерно также дела обстоят и с луком.

«„Борщовой набор“, повторю, каждый год дорожает, а затем цена снижается. Это явление сезонное», — отметил Евтухов.

Он добавил, что в ближайшие две–три недели пойдет дальнейшее снижение цены на картофель.

А вот красная икра к новогодним праздникам рекордно подорожает. Ее стоимость достигнет показателей прошлого года. Оптовые цены поднимутся до 3,7-4 тысяч рублей за килограмм, розничные — до 5-6 тысяч рублей, рассказал в конце августа директор Северо-Восточной компании (бренды «Красное золото», «Тунгутун») Роман Хомутов.