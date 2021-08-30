Предсказан рекордный рост стоимости красной икры

Красна икра к новогодним праздникам рекордно подорожает. Ее стоимость достигнет показателей прошлого года. Оптовые цены поднимутся до 3,7-4 тысяч рублей за килограмм, розничные — до 5-6 тысяч рублей.

Об этом URA.RU заявил директор Северо-Восточной компании (бренды «Красное золото», «Тунгутун») Роман Хомутов.

Он объяснил, что рост цен связан высоким спросом на икру японских покупателей и сложностями с доставкой. По словам Хомутова, в этом году всю мороженую икру, а это половина годового объема производства, купят компании из Японии. Ее употребление на островах увеличилось на фоне пандемии коронавируса. Если японские потребители скупят все мороженое сырье, то цены на красную икру могут побить прошлогодние рекорды.

В Росрыболовстве заявили о «попытке спекуляции» производителей и пообещали привлечь Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы предотвратить искусственный рост цен.

На днях председатель «Рыбного союза» Александр Панин предсказал, что цены на красную икру в России вскоре снизятся. По его словам, в этом году рыбы в водоемах гораздо больше, чем в прошлом. В октябре свежая икра попадет в магазины, и цена на нее немного снизится.