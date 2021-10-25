Цены на нефть выросли

Мировые цены на нефть продолжают расти в ходе торгов в понедельник, 25 октября. Об этом сообщил RT.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,96%. Их стоимость составила 84,56 доллара за баррель. При этом фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре стали стоить 86,22 доллара за баррель. Это выше предыдущих показателей на 0,81%.

Ранее во время взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем заводе в нигерийском штате Риверс скончались минимум 25 человек. В число погибших входят несовершеннолетние. Взрыв произошел рано утром, 25 октября.