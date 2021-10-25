Свыше 25 человек погибли в Нигерии при взрыве на нелегальном заводе

При взрыве на нелегальном нефтеперерабатывающем заводе в нигерийском штате Риверс погибли не менее 25 человек. В том числе, несовершеннолетние. Взрыв произошел рано утром. Погибли люди из нескольких деревень.

Об этом Reuters сообщил местный лидер Ифеани Омано. Информацию подтвердили в местной полиции, но не назвали число обнаруженных тел. Незаконная переработка нефти широко распространена в богатом нефтью районе дельты реки Нигер. Местные жители используют трубопроводы для продажи топлива. Они применяют очень опасную технологию — кипячение сырой нефти в бочках. Нигерия является крупнейшим экспортером африканской нефти. Из-за взрывов трубопроводов или вандализма госкомпании теряют в среднем 200 тысяч баррелей в сутки, что составляет десятую часть всей добычи. В поселке Лесном Шиловского района Рязани при взрыве на пороховом заводе погибли 17 человек. Власти объявили 25 октября днем траура и пообещали выплатить семьям погибших по одному миллиону рублей.