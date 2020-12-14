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    14 декабря 2020, 08:11

    Цены на нефть вернулись к докризисным показателям

    Анастасия Калинина

    Цены на нефть в декабре вернулись к докризисному уровню. В частности, стоимость нефти эталонной марки Brent достигла отметки 50 долларов за баррель, пишет газета «Ведомости».
    Цены на нефть вернулись к докризисным показателям

    Тем временем цены на российскую марку Urals закрепились в диапазоне 50-51 доллар за баррель. Сильное падение цен на нефть наблюдалось в марте этого года. Тогда из-за переизбытка предложений на рынке и разрыва сделки ОПЕК+ стоимость бочки Brent рухнула на 9,4% и составила 45,3 доллара.

    Цены начали постепенно восстанавливаться после 12 апреля 2020 года. В этот день участники ОПЕК и другие страны, которые в нее не входят, подписали новое соглашение о снижении уровня добычи нефти в период с 1 мая 2020 года до 30 апреля 2022 года.

    Умеренно-оптимистичный прогноз прогноз дает Правительство России. По их данным, в 2020 году в среднем по году баррель нефти Urals будет стоить 41,8 долларов. В 2021 стоимость вырастит до 45,3 за баррель. А в 2022-2023 за бочку нефти Urals будут давать 46-48 долларов.

    По словам вице-премьера России Александра Новака, пандемия продолжает оказывать влияние на спрос.