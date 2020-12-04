ОПЕК+ достиг соглашение о добыче нефти на 2021 год

Страны ОПЕК+ достигли соглашения о сотрудничестве на 2021 год. Участники согласовали увеличение добычи нефти с января на 500 тысяч баррелей в сутки, а также продлили период компенсации необходимых объемов сокращения добычи нефти для должников.

Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания стран ОПЕК+. Во время заседания министры ОПЕК+ решили нарастить добычу нефти с января 2021 года на 500 тысяч баррелей в сутки. Из них на долю России придется 125 тысяч баррелей. Новак подчеркнул, что такое решение согласовали российские компании, который оказались готовы увеличить добычу ресурса после такого распоряжения. При этом точные цифры рассмотрят во время следующего заседания, которое пройдет в период 16–18 декабря.

Новак отметил, что план увеличения добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки решили изменить, потому что оно было бы опасным в решении низкого зимнего спроса. ОПЕК+ будет проводить регулярные заседания, чтобы по ситуации определять уровень добычи на следующий месяц.

«Мы договорились увеличить всего на 500 тысяч баррелей в сутки, потому что мы понимаем, что два миллиона баррелей в зимний период, когда снижен спрос, это для рынка было бы небезопасно, поэтому плавный выход — это хорошее решение, которое позволяет нам ежемесячно производить оценку и таргетировать рынок», — пояснил Новак.

Вице-премьер отметил, что пандемия продолжает оказывать влияние на спрос. Его восстановление будет зависеть от множества факторов, но Новак выразил надежду, что это произойдет в 2021 году.