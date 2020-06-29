Цены на нефть опять начали падать. Эксперты связали это с пандемией

Нефть во всем мире вновь теряет в цене. Это происходит на фоне информации о новой волне роста заражений коронавирусом в США и других странах.

К 08:00 по московскому времени августовские фьючерсы на нефть марки Brent упали на бирже ICE Futures в Лондоне на 0,87 доллара (2,12%), до 40,15 доллара за баррель, сообщил «Интерфакс». Во время пятничных торгов контракт потерял 0,03 (0,07%) доллара и опустился до 41,02 доллара за баррель.

Утром 29 июня августовские фьючерсы на бренд WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,79 (2,05%) доллара до 37,7 доллара за баррель. В предыдущую сессию WTI потеряла 0,23 (0,6%) доллара и стала стоить 38,49 доллара. Всего за прошедшую неделю цены на Brent уменьшились на 2,8%, WTI — на 3,4%.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире более десяти миллионов человек инфицированы. Из них свыше 500 тысяч умерли.

Сложная ситуация остается в американских штатах Техас и Флорида. Они приостановили снятие ограничений. Больше всего новых случаев COVID-19 фиксируется на юге и западе США.

«Новый рост числа заболеваний в США, который говорит о возможности того, что некоторые штаты вернут отмененные ранее ограничения, наносит удар по восстановлению спроса на нефть», — заявил аналитик форекс брокера Oanda Эдвард Мойя. Его процитировал портал MarketWatch.

Ранее стало известно, что специалирующаяся на добыче сланцевой нефти компания Chesapeake Energy Corp. обанкротилась.