Цены на макароны и овощи в январе достигли максимума

В январе у отечественных производителей подорожали огурцы (9,7%), картофель (8,4%), помидоры (3,8%), морковь (6,6%) и макароны (6,6%). Ожидается, что к февралю-марту цены вновь снизятся, поэтому Минпромторг не собирается вводить новые ограничительные меры.

Об этом со ссылкой на систему мониторинга и прогнозирования продуктовой безопасности ведомства сообщила газета «Известия». Но стоимость мяса птицы, свинины и баранины выросла незначительно. Максимум на 1,7%. При этом снизилась стоимость десятка яиц первой категории на 7%, второй — на 4,6%.

«В настоящее время Минсельхоз оценивает ситуацию на продовольственном рынке как стабильную и не видит оснований для скачкообразного повышения цен на продукты питания», — объяснили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Январскую динамику цен на овощи и крупы связали с сезоном и сокращением запасов урожая прошлого года. Поэтому после поступления на рынок нового урожая цены снизятся сами.

С 15 февраля начнет действие тарифная квота и пошлина на экспорт зерновых, что стабилизирует цены на макаронные изделия. Свою роль сыграет и возмещение части затрат переработчикам, которое государство произведет в феврале.

Эксперты предсказали, что из-за роста мировых цен и затрат на АПК в 2021 году подорожают мука, хлеб, яйца, молоко и мясо, бакалея, консервы и кондитерские изделия, чай, кофе, экзотические фрукты и овощи.