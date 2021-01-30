СМИ: мука, хлеб, яйца и молоко подорожают в 2021 году

Несмотря на борьбу российских властей с подорожанием продуктов питания, их цена неминуемо поднимется. Эксперты назвали противодействие государства «борьбой с ветряными мельницами».

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с «МК» предсказал подорожание зерна, которое является главным кормовым источником для птиц, крупного рогатого скота и свиней.

Увеличение стоимости вызовет рост мировых цен и затрат на аграрно-промышленный комплекс (АПК). Вырастут цена на топливо и налоговая нагрузка, подорожают импортные пестициды и удобрения. По его мнению, действия правительства направлены не на источник роста цен, а на его последствия.

«И потому такие меры могут быть только временными, все равно либо цены начнут расти дальше, либо предприятия будут банкротиться, потому что уходят в минус, соблюдая требования государства», — сказал Деев.

Он предположил, что вслед за зерном подорожают мука, хлеб, яйца, молоко и мясо, а затем и бакалея, консервы и кондитерские изделия.

Аналитик Сергей Роман сообщил изданию, что из-за обесценивания рубля дороже станут импортные чай, кофе, овощи и экзотические фрукты. Он ожидает только сезонного снижения цен на российские фрукты и овощи.

«Какие товары находятся под инфляционным прицелом, производители и ритейл уже объявили — кофе, чай, мясо, рыба, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйца, крупы», — сказал Розман.

Он признал, что сдерживать цены с помощью убеждения на фоне доминирования свободного рынка еще никому не удавалось. Но призвал не драматизировать ситуацию.

В Минпромторге сообщили, что 8,5 тысяч компаний заключили с ведомством договоренность о сдерживании цен на подсолнечное масло и сахар.