Как минимум 10 моделей автомобилей можно купить в России новыми в предела 600 тысяч рублей, несмотря на повышение цены в новом году. СМИ составили список самых доступных машин.

В топ-10 самых дешевых новых автомобилей в России входят только модели родственных брендов — альянса Lada-Renault-Nissan. Как написала «Российская газета», за счет альянса им проще держать цены ниже, чем у конкурентов.

Дешевле всего в России сейчас можно купить седан Lada Granta, ее стоимость составляет 455,9 тысячи рублей. Чуть дороже обойдется та же модель, но с кузовами в виде лифтбека, хэтчбека и универсала. На пятом месте седан Datsun on-DO за 490 тысяч рублей.

Далее следуют внедорожник Lada 4×4, хэтчбек Datsun mi-DO, универсал Lada Granta Cross. Дороже всего из десятки стоят Renault Logan 2019 года выпуска с кузовом седан и хэтчбек — по 577 тысяч рублей.

«Когда-то вся десятка самых доступных машин укладывалась в диапазон цен до 400 тысяч рублей. Теперь лимит вырос практически до 600 тысяч», — отметили авторы рейтинга.

Они также сообщили, что за год Datsun mi-DO подорожал на 19 тысяч рублей, Lada 4×4 — на 20, все версии Lada Granta — на 21, модели Renault — на 23, а Datsun on-DO — на 24 тысячи рублей.