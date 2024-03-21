Деньги 21 марта 2024, 21:38 Центробанк утвердил дробление акций «Норникеля» в 100 раз ЦБ утвердил конвертацию акций ГМК «Норникель» 1 к 100 РИА «Новости»

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ГМК «Норникель» завершил процесс дробления обыкновенных акций в соотношении 100 к одному. ЦБ разрешил государственную регистрацию изменений в решение о выпуске акций «Норникеля», сообщила пресс-служба горно-металлургической компании.

«В результате дробления одна обыкновенная акция компании номинальной стоимостью один рубль будет конвертирована в 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая», — заявили в ГМК.

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Конвертация акций осуществится на 10-й рабочий день с момента государственной регистрации, 4 апреля 2024 года.

Председатель совета директоров «Норникеля» Андрей Бугров ранее стал победителем в номинации «Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления». Вручение наград прошло в отеле The Carlton в конце февраля.