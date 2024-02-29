Общество 29 февраля 2024, 11:28 В Москве наградили лучших директоров 2023 года

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28 февраля в отеле The Carlton назвали имена победителей XVIII Национальной премии «Директор года».

Победителем в номинации «Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления» стал Андрей Бугров — председатель совета директоров «Норникеля».

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«В этом году будет 30 лет, как я вхожу в разные советы зарубежных и отечественных компаний. Но кроме богатого опыта, фактором моего успеха является „Норникель“. Компания — лидер в корпоративном управлении, социальной ответственности и в области экологии. Поэтому „Норникель“, конечно, поддерживает своими делами и мою репутацию», — признался Андрей Бугров после получения награды.

Президент РСПП Александр Шохин, вручая премию Андрею Бугрову, сказал, что на таких профессионалов должно ровняться бизнес-сообщество. А сам герой вечера поблагодарил коллег и подчеркнул, что его победа — результат работы огромной команды. Также Андрей Бугров оценил текущее состояние корпоративного управления в России.

«В компаниях высшего звена, так называемых „голубых фишках“, уже сейчас очень высокая степень зрелости — на четверку с плюсом. А малый и средний бизнес пока ещё зреют. Как раз правильное корпоративное управление — это неотъемлемое требование для того, чтобы стать публичной компанией», — отметил топ-менеджер.

Андрей Бугров стал обладателем памятной статуэтки не в первый раз. Другие сотрудники компании «Норникель» ранее тоже побеждали в премии. Членами жюри оценивался их вклад в развитие корпоративного управления, а также результаты многофакторного профессионального рейтинга.

Всего по итогам 2023 года Ассоциация независимых директоров (АНД) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) отметили восемь компаний и директоров в разных номинациях.