Эксклюзив 10 апреля 2023, 13:06 Центробанк связал ослабление рубля с проседанием экспортной выручки Зампред ЦБ: ослабление рубля связано с проседанием экспортной выручки в начале 2023 года РИА «Новости»

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Снижение курса рубля является результатом продления нижней точки поступления выручки с экспорта из-за ее проседания в начале этого года. Об этом заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин, сообщил ТАСС.

«Ослабление курса [рубля] — результат того, что мы сейчас проходим нижнюю точку в поступлении экспортной выручки из-за ее проседания в начале [2023] года. Дальше динамика будет более гладкая», — сказал Заботкин во время заседания рабочей группы в Госдуме.

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Экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев раскрыл «360» свое видение ситуации.

«Говорят, что резкая флуктуация (колебание — прим. ред.) курса в сторону — реализация договоренности с иностранной компанией по выводу ее активов», — заявил он.

Якобы такая мера нужна, чтобы организация успела перевести свои деньги в доллары и вывезти из России. По словам эксперта, договоренность выполняла госкомиссия по взаимодействию с иностранным акционером.

«Представляется, что это за две недели произойдет. На мой взгляд, на цены никак не повлияет, поскольку это разовая акция», — заключил Корнеев.

Издание Forbes Russia со ссылкой на экспертов писало на прошлой неделе о том, что курс доллара вырос из-за подготовки рынка к выводу компаниями Volkswagen и Shell денег от продажи активов в России.

За один доллар 7 апреля давали 91 рубль. Американская валюта показал свой максимум за год.