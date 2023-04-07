Деньги 07 апреля 2023, 14:06 Курс евро превысил 91 рубль впервые за год Мосбиржа: курс евро превысил 91 рубль впервые за год Unsplash

Читать 360tv в

Рубль продолжает падать: курс евро уже оказался выше 91 рубля. Данный показатель стал максимальным за год. Об этом говорят данные Московской биржи.

Курс европейской валюты к 12:52 составлял 91,02 рубля. Это на 1,87 выше уровня закрытия предыдущих торгов. В последний раз выше этой отметки евро поднимался 6 апреля 2022 года. Доллар тоже продолжает расти. После 12:00 7 апреля за него давали 83,22 рубля (+1,85).

Реклама

«Рубль обновил минимумы 12 месяцев и идет ниже. К давлению фундаментальных факторов прибавились и рыночные эмоции, которые толкают к ослаблению», — сказал «Интерфаксу» старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Он добавил, что профицит торгового баланса РФ продолжает поддерживать позиции рубля. Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что курс рубля должен укрепиться. Ведь с ростом цен на энергоносители должен увеличиться и приток валюты в Россию.