Деньги 18 сентября 2023, 19:42 Центробанк спрогнозировал повышение годовой инфляции в ближайшее время ЦБ: годовая инфляция в РФ в ближайшие месяцы продолжит повышаться РИА «Новости»

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Центробанк сделал прогноз, согласно которому годовая инфляция в РФ в ближайшие месяцы будет повышаться. Это связано с нарастанием ценового давления. Об этом сообщили на сайте Банка России.

«Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля», — сказано в материалах ЦБ.

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В связи с этим, чтобы ограничить масштаб отклонения инфляции вверх от цели, ранее Центробанк повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов. Она увеличилась до 13% годовых, напомнил RT.

По данным регулятора, годовая инфляция ускорилась в 77 из 82 регионов. Рост цен на все виды товаров увеличился почти во всех регионах, при этом рост стоимости на услуги напротив замедлился в 55 регионах.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что ключевая ставка может до конца этого года вырасти до 13,6%.