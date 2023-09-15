Деньги 15 сентября 2023, 15:38 Повышение ключевой ставки до 13,6% годовых допустили в ЦБ Набиуллина: высокая ставка в России будет держаться до стабилизации инфляции РИА «Новости»

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Центробанк продолжит удерживать ключевую ставку на повышенном уровне до тех пор, пока не убедится в стабилизации ситуации с инфляцией. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. Ее слова привел ТАСС.

Набиуллина указала, что в базовом сценарии до конца 2023 года средняя ключевая ставка будет составлять 13-13,6%. В следующем году, по ее словам, показатель снизится до 11,5-12,5% годовых.

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«Это подразумевает, что мы будем удерживать ключевую ставку на повышенном уровне в течение достаточно продолжительного времени, необходимого для устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий», — объяснила глава ЦБ.

В пятницу, 15 сентября, регулятор вновь повысил ключевую ставку. Значение достигло 13% годовых. В ЦБ указали, что причиной такого решения стал высокий уровень инфляционного давления на экономику страны.

До этого в августе Банк России увеличивал ставку до 12%. Позже регулятор заявлял, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейший рост.