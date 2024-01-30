Деньги 30 января 2024, 10:34 Набиуллина рассказала, когда ЦБ может снизить ключевую ставку Глава ЦБ: снижение ключевой ставки возможно во второй половине 2024 года РИА «Новости»

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Центробанк видит возможность для снижения ключевой ставки в текущем году. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее слова привело РИА «Новости».

«Если посмотрите на наш базовый прогноз, увидите пространство для снижения ставки в этом году, скорее, во втором полугодии», — уточнила собеседница агентства.

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По мнению главы ЦБ, снижение ключевой ставки зависит от «поступающих данных». Регулятор должен убедиться, что инфляция устойчиво снижается.

С лета 2023 года Центробанк неоднократно повышал ключевую ставку. Последнее повышение произошло в декабре — до 16% годовых. Это максимум с апреля 2022 года. Новое заседание регулятора по ключевой ставке намечено на 16 февраля.

Эксперт по недвижимости Сергей Чулочников рекомендовал россиянам приобрести жилье на вторичном рынке. Он предупредил, что размер ключевой ставки будет колебаться, поэтому не стоит откладывать покупку жилья.