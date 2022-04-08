Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 17%

Банк России решил снизить ключевую ставку с 20 до 17% годовых. Об этом сообщили на сайте регулятора.

Совет директоров ЦБ РФ решил снизить ставку с 11 апреля. Риски для финансовой стабильности из-за внешних ограничений для экономики сохраняются, однако перестали нарастать. Годовая инфляция продолжит расти, но рост цен в последние недели замедлился.

Программы поддержки кредитования со стороны правительства и регулятора частично компенсировали ужесточение кредитно-денежных условий, отметили в регуляторе.

«Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности», — говорится в сообщении ЦБ.

Дальнейшие решения по ключевой ставке регулятор продолжит принимать исходя из оценки внешних и внутренних рисков, реакции рынков и с учетом фактической и прогнозируемой динамики инфляции. ЦБ допустил возможность продолжать снижать ключевую ставку. Решения об этом могут принять на ближайших заседаниях. Следующее состоится 29 апреля.

На прошлом заседании 18 марта регулятор решил сохранить ставку на прежнем уровне.