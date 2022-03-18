Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 20%

Совет директоров ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 20% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Представители Банка России отметили, что резкое повышение ключевой ставки 28 февраля предотвратило неконтролируемый рост цен в стране.

«Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг», — подчеркнули в пресс-службе.

ЦБ также указал на рост проинфляционных рисков. Сейчас они преобладают на всем прогнозном горизонте. Денежно-кредитная политика ЦБ должна создать условия для возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году, добавили в регуляторе.

В дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции и рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.