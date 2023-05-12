Деньги 12 мая 2023, 08:52 Центробанк раскритиковал новую схему оформления ипотеки Центробанк предупредил банки о рисках от снижения ставки разовой комиссии для заемщиков РИА «Новости»

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Специалисты Центробанка назвали рискованным решение некоторых российских банков давать заемщикам скидку по ипотечной ставке при уплате единовременной комиссии. При досрочном погашении кредита покупатель квартиры может не получить никакой выгоды, сообщил РБК.

Новую услугу стали предлагать несколько крупных банков, в том числе ВТБ и «Открытие», анонсировали Газпромбанк и «Дом.РФ». После того, как Центробанк ужесточил требования к ипотеке по сверхнизким ставкам, и на фоне закрытия некоторых выгодных для заемщиков программ от застройщиков кредитные организации ввели новый механизм для поддержания спроса. Покупателям жилья стали предлагать снизить ставку по кредиту при условии, что кроме первоначального взноса при оформлении сделки они заплатят разовую комиссию.

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«Заемщик получит выгоду только на долгосрочном горизонте, когда экономия по процентным платежам превысит размер комиссии, выплаченной банку за снижение процентной ставки», — сказал представитель Центробанка.

Он предупредил, что при погашении кредита досрочно клиент либо получит минимальную выгоду, либо вообще никакой. Банкам, по мнению специалиста, такая схема тоже навредит. Если клиенты решат погашать кредиты по графику, не закрывая раньше срока, кредиторы столкнутся с «процентным риском».

Аналитики Центробанка обновили прогноз по темпам инфляции и динамике ВВП России. Первая стабилизируется в 2024 году, вторая — еще через год.